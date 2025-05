Mit diesen Standortfördermassnahmen wolle die Regierung die Chancen nutzen, um die IT-Kompetenzen auf dem Areal mit jenen der Medizinaltechnik zu verbinden. Dabei sollen Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützt werden. Zudem sollen etablierte Unternehmen, Start-Ups und Forschungseinrichtungen in dieser Branche in Arlesheim zusammengebracht werden. Das Projekt orientiere sich stark am Beispiel des «Switzerland Innovation Park Basel Area» in Allschwil, heisst es in der Vorlage an das Parlament.