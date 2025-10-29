Es ist aber vor allem das China-Geschäft, das für viele Fragen von Expertenseite sorgte. Im Vorfeld der erwarteten Einführung von VBP 2.0 - der zweiten Phase der volumenbasierten öffentlichen Beschaffung, die Anfang nächsten Jahres umgesetzt werden soll - hätten Patienten ihre Behandlungen verschoben und Distributoren erst einmal ihre Lager geleert. Bis die chinesische Regierung die Einzelheiten für VBP 2.0 offenlegt, dürfte diese Zurückhaltung anhalten, sagte Daniellot. Wahrscheinlich dürfte der chinesische Markt auch im ersten Quartal 2026 noch etwas schwächeln, bevor dann die aufgestaute Nachfrage die Umsätze wieder antreiben sollte.