Trotzdem sind die Quartalszahlen insgesamt besser, als im Vorfeld von vielen befürchtet wurde. Erst am vergangenen Mittwoch wurden die Straumann-Aktien an der Börse nämlich für schlechte Zahlen des US-Konkurrenten Align in Sippenhaft genommen. Der Kurs der Aktie sackte an dem Tag um 10 Prozent ab.