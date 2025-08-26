Sky Switzerland setzt dabei auf die Netze von Salt, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Das neue Glasfaserangebot schaffe Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 2,5 Gigabit pro Sekunde. Kostenpunkt: 35 Franken pro Monat in Kombination mit einem Sky Show oder Sky Sport-Abo. Ohne Streaming-Abo ist Sky Fiber für 55 Franken pro Monat erhältlich.