Nun kommt eine Serie rund um das Buch auf den Markt. Amazons Streamingdienst Prime Video gab am Dienstag das Startdatum bekannt: 29. April. Die Serie, deren internationaler Titel «The House Of The Spirits» lautet, wird von der Firma FilmNation Entertainment produziert, die auch hinter den oscarprämierten Filmen «Anora» und «Konklave» steht.