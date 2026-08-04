Zwischenzeitlich gingen nach Angaben von allestörungen.ch fast 1000 Problemmeldungen ein. Um 22.00 Uhr gab es nur noch vereinzelte Meldungen. Die Hälfte der Problemmeldungen betraf das Video-Streaming, ein Drittel die Serververbindung und 13 Prozent die App. Userinnen und User berichteten von endlosen Ladebildschirmen, Login-Problemen und Fehlercodes, wie das Newsportal 20 Minuten am Dienstagabend publizierte.