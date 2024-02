Der Streik am Pariser Eiffelturm dauert trotz Vermittlungsbemühungen der Betreiberfirma mit dem Personal wohl bis zum Wochenende an. Man erwarte schriftliche Zusicherungen der Stadt Paris, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft CGT am Freitag nach stundenlangen Verhandlungen, wie die Zeitung «Libération» berichtete. Bereits seit Montag ist Frankreichs wichtigste Touristenattraktion nicht für Besucher zugänglich. Das Personal streikt, weil die Stadt aus seiner Sicht zu hohe Millionensummen aus dem Verkauf der Eintrittskarten einstreicht und an der Instandhaltung spart. Der Eiffelturm roste und befinde sich in einem schlechten Zustand, lautet der Vorwurf. Die Stadt bestreitet das.

23.02.2024 14:58