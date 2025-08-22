Die Medienstelle des Flughafens Zürich bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des «Blick». Demnach habe man Kenntnis von den Streikplänen der Gewerkschaft und der Angestellten von Airline Assistance Switzerland (AAS). Der Streik soll um 14 Uhr beginnen.