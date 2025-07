Normaler Flugbetrieb Schweiz-Portugal

Ein Blick auf die Abflug- und Ankunfttabellen der drei Schweizer Landesflughäfen im Internet zeigte am Samstagnachmittag Normalbetrieb. So flog etwa von Zürich-Kloten ausser die Swiss auch TAP nach Lissabon. Und in Basel-Mülhausen und in Genf starteten oder landeten Easyjet-Maschinen nach und von Faro respektive Porto.