Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo hatten vergangene Woche Piloten und Kabinenpersonal zu einem viertägigen Streik aufgerufen. Ursprünglich hätte der am Dienstag begonnene Ausstand am Freitag enden sollen. Am Donnerstag verkündete die Gewerkschaft, auch am Wochenende weiter zu streiken. Mit dem Schritt wolle VC seine Entschlossenheit im aktuellen Tarifkonflikt demonstrieren.