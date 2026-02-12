Andere Passagiere haben Glück: Sie erfahren, dass sie wie geplant weiter kommen. Eine junge Frau auf dem Weg nach New York lächelt erleichtert und macht sich auf den Weg zum Einchecken. Ebenso zwei Frauen, die nach Venedig fliegen wollen - und dies trotz des Streiks können, wie sie erfahren. Zunächst waren ihre Befürchtungen gross, denn sie seien schon einmal von einem Streik bei der Lufthansa betroffen gewesen.