Der Streik des Bordpersonals bei der österreichischen Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA) ist beendet. Der Betrieb werde nun nach hunderten Ausfällen seit Gründonnerstag wieder hochgefahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Beigelegt ist der Streit bisher nicht. Die Belegschaft will Anfang April über weitere Massnahmen beraten. Die Gewerkschaft vida will erreichen, dass die AUA-Belegschaft so viel verdient wie die Angestellten des Lufthansa-Konzerns.