Erste Arbeitsniederlegungen hatte es bereits am vergangenen Wochenende gegeben, als die Modalitäten des am 16. Mai von Nestlé angekündigten Abbauplans vorgestellt wurden. Er sieht den Abbau von 171 Stellen bis Ende des Jahres am Standort in den Vogesen vor, was einem Viertel der Arbeitsplätze entspricht. Der Entscheid wurde vor allem mit der Einstellung der Vermarktung der Marke Vittel in Deutschland begründet.