Der Streik des Bodenpersonals der spanischen Fluglinie Iberia über Neujahr und das in Spanien besonders wichtige Dreikönigsfest am 6. Januar ist abgesagt worden. Zuvor hatte die Regierung angekündigt, sie werde in dem Konflikt vermitteln. Die Gewerkschaften UGT und CCOO betonten in einer Erklärung vom Mittwochabend, die Vermittlung der Regierung öffne eine neue Perspektive zur Durchsetzung ihrer Forderungen. Dabei geht es um die Befürchtung, Arbeitsbedingungen könnten sich verschlechtern. Iberia ist Teil der IAG .

21.12.2023 09:35