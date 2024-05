«Die Verhandlungen beginnen wirklich», kündigten die Gewerkschaften Unia und Syna am Donnerstag an. Die Geschäftsleitung sei «endlich einen Schritt» auf die Belegschaft zugegangen. Sie habe zwar noch nicht alle Forderungen erhört, aber sie nehme zumindest Verhandlungen auf, hiess es in einer Medienmitteilung.