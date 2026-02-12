Deutlicher wird ein Mann, der nachts von Addis Adeba in Äthiopien nach Frankfurt geflogen ist und nun erst am nächsten Tag nach Norwegen weiterkommt. «Ich brauche eine Dusche, ich muss essen und schlafen und ich bin krank, ich brauche einen Arzt. Ich weiss nicht, was ich jetzt machen soll», sagt er. Der Streik sei ein internes Problem der Lufthansa und er verstehe nicht, warum er dies ausbaden müsse. «Das ist schlechter Service.»