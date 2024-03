Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn hat am Mittwochabend im Güterverkehr des Konzerns begonnen. «In den ersten Bereichen der DB Cargo ist der Streik angelaufen», sagte ein Sprecher auf Anfrage. Der Ausstand soll am Freitag um 5.00 Uhr morgens enden. Es ist der fünfte Arbeitskampf der GDL im laufenden Tarifkonflikt bei der Bahn. Am Donnerstagmorgen soll er auf den Personenverkehr ausgeweitet werden.

06.03.2024 18:30