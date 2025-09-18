Im Bahnverkehr mit Frankreich wurden am Donnerstag zwei TGV-Züge Paris-Genf, ein Zug zwischen Genf und Paris sowie eine Verbindung zwischen Lausanne und Paris gestrichen, wie das Unternehmen TGV Lyria, das die Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen der Schweiz und Frankreich betreibt, auf seiner Website mitteilte.
Der Flugverkehr dürfte nicht allzu sehr unter dem Streik leiden: «Es gibt derzeit keine Ankündigungen über Flugannullierungen von und nach Genf», sagte ein Sprecher des Genfer Flughafens am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der europäische Luftraum sei jedoch gestört und es sei mit Verspätungen in der zweiten Tageshälfte zu rechnen.
Alle Flüge sollten gemäss normalem Flugplan durchgeführt werden, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft Swiss auf Anfrage erklärte. Auch Verspätungen gab es am Donnerstagmorgen keine. Auch seitens des Flughafens Zürich lagen noch keine Informationen über Flugannullierungen vor.
(AWP)