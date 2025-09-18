Der Flugverkehr dürfte nicht allzu sehr unter dem Streik leiden: «Es gibt derzeit keine Ankündigungen über Flugannullierungen von und nach Genf», sagte ein Sprecher des Genfer Flughafens am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der europäische Luftraum sei jedoch gestört und es sei mit Verspätungen in der zweiten Tageshälfte zu rechnen.