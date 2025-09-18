Im Bahnverkehr mit Frankreich wurden am Donnerstag zwei TGV-Züge Paris-Genf, ein Zug zwischen Genf und Paris sowie eine Verbindung zwischen Lausanne und Paris gestrichen, wie das Unternehmen TGV Lyria, das die Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen der Schweiz und Frankreich betreibt, auf seiner Website mitteilte.
Der Flughafen Flughafen Basel-Mülhausen, der auf französischem Gebiet liegt, meldete am späten Nachmittag 25 annullierte Flugbewegungen (Abflüge und Ankünfte zusammengenommen). Ein minimaler Flugsicherungsdienst wurde eingerichtet.
«Es gibt derzeit keine Ankündigungen über Flugannullierungen von und nach Genf», sagte ein Sprecher des Genfer Flughafens der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Alle Flüge sollten gemäss normalem Flugplan durchgeführt werden, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft Swiss auf Anfrage erklärte. Seitens des Flughafens Zürich lagen noch keine Informationen über Flugannullierungen vor.
(AWP)