«Es gibt derzeit keine Ankündigungen über Flugannullierungen von und nach Genf», sagte ein Sprecher des Genfer Flughafens der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Alle Flüge sollten gemäss normalem Flugplan durchgeführt werden, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft Swiss auf Anfrage erklärte. Seitens des Flughafens Zürich lagen noch keine Informationen über Flugannullierungen vor.