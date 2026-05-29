Mit dem Streik wollen die Gewerkschaften Druck auf die rechtskonservative Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni machen, die in Rom seit dreieinhalb Jahren an der Regierung ist. Zu ihren Forderungen gehören neben höheren Löhnen auch ein Inflationsausgleich sowie ein Ende von prekären Beschäftigungen. Zudem werfen sie Meloni vor, das Streikrecht einschränken zu wollen.