Die Kombination aus einem Streik, starkem Wettbewerb und einer geringen Auslastung der Werke hat den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich zu Jahresbeginn belastet. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) halbierte sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu auf 56,5 Millionen Euro, wie der Konzern am Freitag überraschend in Hamburg mitteilte. Zudem enthalte das operative Ergebnis die bereits bekannten einmaligen Belastungen aus dem im Februar abgeschlossenen Verkauf der russischen Tochtergesellschaft, sowie aufgekommenen Kosten im Zusammenhang mit dem laufenden Sparprogramm. Anleger reagierten verschreckt.