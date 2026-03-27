Am Freitag war die Lage am Mallorca-Airport Son Sant Joan sowie an allen anderen Flughäfen Spaniens laut Medien weitgehend normal. Sollten die Verhandlungen aber scheitern und es doch zu Streiks kommen, müssten sich Reisende auf längere Schlangen und Verzögerungen einstellen. Mit einer grösseren Zahl von Flugausfällen ist aber nicht zu rechnen. Wegen der in Spanien gesetzlich vorgeschriebenen sogenannten «Mindestdienste» darf meistens nur ein kleiner Teil der Arbeiter in den Ausstand treten.