In Belgien sind am Wochenende aufgrund von Streiks der Ryanair-Piloten insgesamt 120 Flüge ausgefallen. Allein am Sonntag seien insgesamt 58 Flüge vom und zum Flughafen Brüssel-Charleroi - etwa 50 Kilometer südlich der belgischen Hauptstadt Brüssel - von der Arbeitsniederlegung betroffen gewesen, meldete der Flughafen auf seiner Webseite. Fast 8000 Passagiere hätten das Land nicht wie geplant verlassen können, schätzte der belgische öffentlich-rechtliche Rundfunk RTBF. Am Samstag wurden 62 Flüge gestrichen.

16.07.2023 12:20