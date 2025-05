Beim Autobauer Ford Deutschland gibt die IG Metall am Donnerstag das Ergebnis einer Urabstimmung bekannt. Die Gewerkschaft hatte die Befragung unter ihren Mitgliedern durchgeführt, die bei Ford in Köln arbeiten. Damit möchte sich die IG Metall ein Mandat für harte Arbeitskampf-Massnahmen einschliesslich unbefristeter Streiks einholen. Eine klare Zustimmung gilt als wahrscheinlich. Danach berät die IG Metall über das weitere Vorgehen, in der kommenden Woche könnte sie zu Streiks aufrufen.