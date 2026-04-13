Am Abend legte die Kabinengewerkschaft Ufo nach, die bereits am vergangenen Freitag gestreikt hatte. Die hohe Beteiligung zeige überdeutlich, dass sich die Kabine nicht für dumm verkaufen lasse, erklärte Tarifexperte Harry Jaeger. «Wir haben es hier mit einer Arbeitgeberseite zu tun, die sich in einer Hardliner-Position eingerichtet hat, während sie unentwegt verkündet, »jederzeit verhandlungsbereit« zu sein.» Nun soll das Kabinenpersonal am Mittwoch und Donnerstag erneut die Arbeit niederlegen.