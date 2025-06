Die Proteste richten sich daneben auch gegen andere Einsparungen im öffentlichen Dienst und Leistungskürzungen für Sozialhilfeempfänger. De Wever strebt eine Haushaltssanierung im Umfang von 20 Milliarden Euro an. Zugleich will er die belgischen Verteidigungsausgaben erhöhen. Sie liegen bisher unter der bisherigen Nato-Quote von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), die das Bündnis beim Gipfel ab Dienstag in Den Haag noch erhöhen will.