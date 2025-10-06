Unternehmen verweist auf Gehaltserhöhungen im Vorjahr

Das Unternehmen war am Montag für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Bei einer früheren Protestaktion der Gewerkschaften hatte der Konzern «flexible, innerbetriebliche Lösungen und den direkten Austausch» mit der Belegschaft favorisiert. Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen würden «unabhängig von gewerkschaftlichen Aktivitäten» erfolgen, hiess es damals. Im vergangenen Jahr habe es Gehaltserhöhungen von insgesamt 9,8 Prozent gegeben. Die Vergütung, unter anderem mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld, würden jährlich geprüft und angepasst./jos/DP/mis