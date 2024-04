Die jüngsten Streiks im Luftverkehr durchkreuzen die Gewinnpläne von Lufthansa . Nach einem unerwartet hohen Verlust im ersten Quartal erwartet Vorstandschef Carsten Spohr für das laufende Jahr nur noch einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von rund 2,2 Milliarden Euro, wie der Konzern überraschend am Montag in Frankfurt mitteilte. Das ist rund eine halbe Milliarde weniger als bisher angepeilt, das Vorjahresergebnis von knapp 2,7 Milliarden scheint damit ausser Reichweite. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an.