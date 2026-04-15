Dieses Mal hat die Gewerkschaft Ufo die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter aufgerufen, die Arbeit für zwei Tage bis einschliesslich Donnerstag niederzulegen. Sie lösen damit nahtlos die Piloten ab, die zuvor für zwei Tage den Flugverkehr der Lufthansa weitgehend lahmgelegt und die Reisepläne Zehntausender Passagiere durchkreuzt hatten. Und es kommt noch dicker: Am Donnerstag und Freitag wollen die Piloten erneut die Arbeit niederlegen. Fünf Tage Streiks in Folge bei der Lufthansa - das gab es lange nicht mehr.