Von der Leyen betonte, dass man unterschiedliche Positionen haben könne, aber gemeinsam am Fortschritt Europas arbeite. Die Zusammenarbeit mit Deutschland bezeichnete sie als «gut» und «intensiv». Mit China verhandele man, was der Ausgleich sein könne, der statt der Ausgleichszölle zum Beispiel angeboten werde. Laut der EU-Kommissionspräsidentin stehen etwa Preisverpflichtungen im Raum. «Wichtig ist: Die Verhandlungen können auch und würden auch über den Tag hinausgehen, an dem die Ausgleichszölle in Kraft treten würden», sagte von der Leyen.