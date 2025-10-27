Nach der Kritik Trumps und seinem damit verbundenen Stopp der Handelsgespräche mit dem Nachbarland hatte der Premierminister von Ontario, Doug Ford, am Freitag angekündigt, ab diesem Montag die Werbung zu pausieren. Das ging Trump nicht schnell genug - er kündigte am Wochenende prompt zusätzliche Zölle gegen Kanada in Höhe von zehn Prozent an. Die Frage eines Journalisten, wann diese in Kraft treten könnten, liess Trump offen.