Deutsch-israelische Mutter und Kinder werden beigesetzt

Am Mittwoch sollen in Israel zudem eine Mutter und ihre beiden kleinen Söhne beigesetzt werden, die in Geiselhaft der Hamas getötet wurden und alle auch die deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Die Zeremonie der Familie Bibas soll privat bleiben. Allerdings hat die Familie dazu aufgerufen, vorher an einem Trauerzug teilzunehmen, um die drei auf ihrem letzten Weg zu begleiten, wie das Forum der Geisel-Angehörigen mitteilte. Berichten zufolge werden Tausende Menschen zu dem Trauermarsch am Morgen erwartet.