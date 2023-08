Der juristische Kampf um die Abtreibungspille Mifepriston geht in den USA in die nächste Runde. Ein Berufungsgericht verhängte am Mittwoch Zugangsbeschränkungen für das Medikament. Diese Beschränkungen dürften aber zumindest vorerst nicht in Kraft treten, weil der Rechtsstreit weiter anhält. Das Berufungsgericht entschied, dass bestimmte Zugangserleichterung, welche die US-Arzneimittelbehörde FDA im Jahr 2016 erlassen hat, widerrufen werden sollen. Dazu zählen die Versendung per Post der Pille und die Einnahme ohne eine medizinische Fachkraft.

16.08.2023 21:48