In einigen Fällen könnten Zölle notwendig sein, sagte Habeck. «Aber wir brauchen eine politische Lösung in diesem konkreten Fall und auch in anderen Fällen.» China hat nach Angaben des Wirtschaftsministers einen Vorschlag zur politischen Lösung des Konflikts gemacht. «Jetzt bitte ich die EU, für diese Diskussion offen zu sein.»