Die Umwelt-, Raumplanungs- und Energiekommission des Ständerats (Urek-S) will jedoch weitergehen und hat mit 8 zu 4 Stimmen am früheren Beschluss der kleinen Kammer festgehalten, wie die Parlamentsdienste am Freitagabend mitteilten. Das heisst: Bei den 16 Wasserkraftprojekten soll die Verbandsbeschwerde ausgeschlossen sein. Das Bundesgericht soll sich zudem mit Konzessionsentscheidungen nur befassen dürfen, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.