Smotrich hatte geschrieben, dass zahlreiche Befugnisse in der geteilten Stadt Hebron im Westjordanland und an den dortigen heiligen Stätten - darunter auch die Patriarchengräber - nicht länger bei der palästinensischen Stadtverwaltung von Hebron lägen, «sondern wieder vollständig in die Verantwortung des Staates Israel zurückkehren». Dies sei eine «historische Korrektur». Man setze die «Revolution» zur Legalisierung der israelischen Siedlungen und der «Vertiefung der israelischen Souveränität» im Westjordanland fort.