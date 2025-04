Beccius Ansage, am Konklave zur Wahl eines neuen Papstes teilnehmen zu wollen - trotz seiner Verwicklung in einen Finanzskandal - hatte in den vergangenen Tagen für Wirbel gesorgt. Franziskus hatte dem 76-Jährigen 2020 im Zuge des grossen Betrugsskandals die «mit dem Kardinalat verbundenen Rechte» entzogen. Sein genauer Status ist seitdem nicht völlig klar, Becciu wurde jedoch in einer Liste des Vatikans zum Konklave als «Nicht-Wähler» geführt.