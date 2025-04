Gesprochen wurde am Mittwoch in der britischen Hauptstadt dann nur noch auf Beraterebene, nicht unter Aussenministern. Eine Sprecherin des US-Aussenministeriums gab logistische Gründe für Rubios Abwesenheit an - die Erwartungen an schnelle Fortschritte in London für einen Frieden in der Ukraine wurden deshalb gedämpft. Grosse Ergebnisse wurden im Anschluss an die Sitzung auch nicht verkündet. Am Abend teilte der Chef des Kiewer Präsidentenbüros, Andrij Jermak, mit, die ukrainischen Delegation habe sich in London mit dem US-Gesandten Keith Kellogg ausgetauscht.