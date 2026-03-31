Zuvor hatte Italien mehreren US-Flugzeugen die Landung für den Krieg gegen den Iran verweigert, dabei ging es um einen Stützpunkt auf Sizilien. Die spanische Regierung sperrte ihren Luftraum sogar für alle Flugzeuge, die mit dem Krieg gegen den Iran in Verbindung stehen. Auch die britische Regierung liegt mit den USA wegen der Nutzung von Stützpunkten der Luftwaffe im Clinch./jcf/DP/he