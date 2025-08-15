Wozu genau die Nationalgarde-Truppen in Washington eingesetzt werden sollen, ist unklar. Die 800 Mitglieder der Nationalgarde, die zum Schutz von D.C. mobilisiert wurden, seien nicht bewaffnet und führten keine Strafverfolgungsmassnahmen durch, sagte Pentagon-Sprecher Kingsley Wilson laut der «Washington Post». Im Rahmen der Massnahme, für die sie aktiviert wurden, könnten sie dies aber im Bedarfsfall. «Sie werden keine Leute festnehmen», sagte Wilson./juw/DP/stk