Die Regierung von US-Präsident Donald Trump gerät im Fall des versehentlich nach El Salvador abgeschobenen Migranten zunehmend in Bedrängnis. Während der demokratische US-Senator Chris Van Hollen bei einer Reise in das mittelamerikanische Land persönlich für die Rückkehr des Mannes warb, der dort nun in einem berüchtigten Gefängnis sitzt, musste die Trump-Regierung vor Gericht eine Niederlage einstecken - ihr droht ein Strafverfahren. Gleichzeitig versuchte das Weisse Haus mit einem medienwirksamen Auftritt, die Öffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen.