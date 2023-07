Bundesagrarminister Cem Özdemir sieht die Untersuchung kritisch. Die Analyse lasse einen wesentlichen Aspekt aus, sie berücksichtige die Auswirkungen auf die Natur nicht ausreichend, sagte er am Dienstag in Brüssel. "Das ist, wie wenn Sie ein Fahrzeug fahren und auf alles testen, ausser auf die Bremse", so der Grünen-Politiker.