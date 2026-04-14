Vizekanzler Lars Klingbeil hält die Blockade derweil nicht für den richtigen Weg: «Das führt alles dazu, dass die Lage noch instabiler wird und dass wir wirtschaftliche Konsequenzen bei Energiepreisen und Lieferketten weiter auch bei uns spüren», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. «Die USA und der Iran stehen in der Verantwortung, eine tragfähige Lösung für Frieden zu finden.» Niemand habe Sympathien für die Führung in Teheran. «Aber das ist ein Scherbenhaufen, den die Amerikaner im Iran angerichtet haben.»