Schweizer Unternehmen erreichten laut der neuen Studie des Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal im europäischen Vergleich zwar weiterhin die höchste finanzielle Stabilität, büssten aber bei der operativen Leistungsfähigkeit deutlich an Boden ein. Der am Donnerstag veröffentlichte halbjährliche Distress Alert Report basiert auf der Auswertung der Geschäftsberichte von über 7900 Firmen in Europa und dem Nahen Osten.