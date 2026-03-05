Für die Aktie ging es im frühen Handel am Donnerstag zuletzt um fast fünf Prozent nach unten auf 32,50 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie 15 Prozent an Wert eingebüsst, in den vergangenen zwölf Monaten liegt das Minus bei rund 40 Prozent. Im Oktober hatten Gerüchte über eine mögliche Übernahme der Aussenwerbesparte von Ströer durch eine Investorengruppe die Aktie kurzfristig nach oben ausbrechen lassen. Der Kurssprung konnte aber nicht gehalten werden und die Aktie setzte ihren Abwärtstrend fort.