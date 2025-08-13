Der Werbevermarkter Ströer steht trotz eines schwächer als erwartet ausgefallenen zweiten Quartals weiter zu den Zielen für das laufende Jahr. «Insgesamt sind wir zuversichtlich und bestätigen grundsätzlich unsere Prognose für das Gesamtjahr», teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal in Köln mit. Weil das Sommergeschäft entgegen den ursprünglichen Erwartungen verhalten ausgefallen sei, liege beim Erreichen des Ziels jetzt ein etwas stärkeres Gewicht auf der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal. Der Aktienkurs fiel daraufhin.