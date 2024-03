Der Aussenwerbe-Spezialist Ströer will die Dynamik aus einem starken Weihnachtsgeschäft mit ins neue Jahr nehmen. Die Konzernchefs Udo Müller und Christian Schmalzl setzen vor allem auf ihren Hoffnungsträger digitale Aussenwerbung. «Wir konnten im abgelaufenen Jahr beobachten, dass viele Kunden den Aussenwerbeanteil erhöhen», sagte Schmalzl laut Mitteilung vom Dienstag in Köln. Die grösste Sparte des Konzerns soll im Laufe des Jahres zulegen. Damit soll auch der Gesamtumsatz aus eigener Kraft stärker wachsen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

05.03.2024 11:46