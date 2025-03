Der Werbevermarkter Ströer stellt den Anlegern für das laufende Jahr eine Umsatzentwicklung wie im Vorjahr in Aussicht. Organisch - sprich um Wechselkurs- sowie Übernahmeeffekte bereinigt - dürfte der Anstieg in etwa auf dem Niveau von 2024 und damit bei um die 6,4 Prozent liegen, hiess es von den Kölnern am Montag im Geschäftsbericht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll sich leicht oberhalb dessen entwickeln. Der MDax -Konzern hatte bereits mitgeteilt, im ersten Quartal im Bereich Aussenwerbung um 13 bis 14 Prozent wachsen zu wollen.