Ströer stellt sich bei seinem wichtigsten Umsatztreiber Aussenwerbung auf ein langsameres Wachstum ein als zuletzt. Für das dritte Quartal rechnet der Vorstand in diesem Segment mit einem Plus von rund zehn Prozent. Der Teilbereich mit digitaler Aussenwerbung dürfte dagegen um mehr als ein Fünftel zulegen, wie der im MDax notierte Aussenwerbespezialist am Donnerstag in Köln mitteilte.