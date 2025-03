Die Aktie gewann am Vormittag in der MDax-Spitzengruppe bis fast neun Prozent auf 59,30 Euro. Bernstein-Analystin Annick Maas sprach von «sehr ermutigenden» Erwartungen für die Aussenwerbung im ersten Quartal, insbesondere da die Sparte sich mit starken Vergleichswerten aus dem Vorjahreszeitraum messen müsse. UBS-Experte Adam Berlin schrieb, das Schlussquartal habe zwar die Erwartungen verfehlt, aber den Ausblick für das erste Quartal in der Aussenwerbung sah er ebenfalls stark.